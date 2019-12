Previsioni Meteo 20-22 dicembre. Due intense perturbazioni in arrivo

VENERDI’ 20 DICEMBRE

Una forte perturbazione atlantica investirà la nostra provincia dalla tarda mattinata. Pioggia battente per tutto il giorno su Prealpi e alte pianure. Intensità moderata su medio e basso vicentino. Nevicherà solamente dai 1700/1800 metri di quota. Sono attesi 70-90 millimetri di pioggia sulle Prealpi, 50-70 su alte pianure, 20-50 millimetri su medio e basso Vicentino. Temperature in lieve calo.

21 DICEMBRE

Ultime precipitazioni in esaurimento la mattina. Dal primo pomeriggio avremo ampie schiarite ad iniziare dal vicentino occidentale. Soleggiato su tutta la provincia prima del tramonto con cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla notte nuovo impulso perturbato. Estremi termici in pianura tra 8° e 13°.

22 DICEMBRE

Nella prima parte della mattinata troveremo ancora piogge diffuse in pianura e neve in montagna dai 1200-1300 metri. Il miglioramento sarà rapido a partire da ovest già in tarda mattinata. Poco nuvoloso nel pomeriggio. Sono attesi 5-15 centimetri di neve fresca oltre i 1500 metri. Temperature in leggero calo ma ancora oltre le medie del periodo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Per l’inizio della nuova settimana e fino il giorno di Santo Stefano non sono previste precipitazioni. Da le temperature si porteranno su valori più consoni al periodo. Torneranno brinate e gelate notturne in pianura.