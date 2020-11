Previsioni meteo 21-23/11. Dopo il debole peggioramento, migliora ma con calo termico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si prospetta un week end autunnale di bel tempo, che proseguirà come tendenza anche per la prossima settimana. Alla parentesi di vento e pioggia tra la notte di giovedì e la prima mattinata di oggi fa seguito il sole a far capolino in cielo, come più volte in questo mese di novembre.

SABATO 21 NOVEMBRE

Dopo il debole peggioramento di venerdì mattina che ha portato anche un pò di neve sulle Prealpi, il tempo andrà velocemente migliorando con ampi rasserenamenti. Correnti più fredde dal nord Europa faranno scendere le temperature di qualche grado rispetto i giorni precedenti. In pianura estremi termici tra 1° e 13°.

DOMENICA 22 NOVEMBRE

Su tutto il Vicentino splenderà il sole, la visibilità sarà ottima grazie al basso tasso di umidità. In pianura la mattina ci saranno estese brinate con temperature minime attorno lo zero.

LUNEDI 23 NOVEMBRE

Rinforzo dell’alta pressione sul nostro territorio. Tempo stabile e soleggiato con temperature diurne gradevoli mentre di notte e primo mattino saranno presenti brinate anche intense in pianura con valori minimi tra -1 e +1°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Sarà un periodo stabile e soleggiato fino sabato 28 novembre con temperature il linea col periodo o leggermente sopra.