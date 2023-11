Previsioni meteo 21-23/11, si va verso un primo (ma lieve) calo termico. In attesa del “crollo”

SITUAZIONE GENERALE

Un minimo di bassa pressione sta transitando sull’Italia centrale richiamando aria più fredda dai quadranti settentrionali. Il Vicentino sarà lambito dai fenomeni che colpiranno soprattutto l’Emilia Romagna e il basso Veneto. Lo zero termico che nei giorni scorsi aveva superato i 3.000 metri di quota, si sta progressivamente abbassando sotto i 2.000 metri.

MARTEDI 21 NOVEMBRE

In mattinata nubi più presenti in pianura. Ancora qualche schiarita in montagna, ma anche qui col passare delle ore il cielo andrà chiudendosi. Nel primo pomeriggio non si esclude qualche debole fenomeno sul basso Vicentino e sui settori montani con qualche fioccata oltre i 1.400 metri. Verso sera ampie schiarite ad iniziare da nord. Temperature in lieve calo.

MERCOLEDI 22 NOVEMBRE

Sarà una bella giornata di sole su tutta la provincia. Visibilità ottima grazie alle correnti secche settentrionali che avranno il merito di “ripulire” l’aria. Temperature minime in flessione, estremi termici in pianura tra +2 e +13 gradi.

GIOVEDI 23 NOVEMBRE

Cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temporaneamente in quota la temperatura sarà in aumento con lo zero termico che si porterà verso i 3.000 metri di quota. In pianura e nei fondovalle i valori termici non subiranno variazioni di rilievo grazie all’effetto dell’inversione termica.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Da venerdì sera irromperanno da nord correnti gelide di origine scandinava, che faranno crollare le temperature nel fine settimana di 7/8 gradi. Nei giorni successivi si registreranno temperature sottozero anche in pianura. Attualmente non si vedono peggioramenti del tempo per la nostra provincia.