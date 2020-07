Previsioni meteo 22-24 luglio – Tempo instabile con temporali fino a venerdì

Ecco le previsioni metereologiche Arpav fino a venerdì 24 luglio.

Evoluzione generale

Fino a martedì prevarranno condizioni di stabilità in pianura, moderata attività cumuliforme sulle zone montane nelle ore centrali con probabili precipitazioni associate; temperature in aumento fino a valori tipici di piena estate. Da mercoledì condizioni di maggiore instabilità con iniziale afflusso di correnti umide occidentali in quota seguite dal passaggio di una saccatura venerdì. Sulla regione si avranno pertanto precipitazioni con rovesci e temporali dapprima sulle zone montane e poi anche in pianura. Le temperature massime si manterranno stabili fino a giovedì, in temporanea diminuzione venerdì. Sabato nuovo aumento della pressione con tempo più stabile, in prevalenza soleggiato, con temperature massime in ripresa.

Tempo previsto

Mercoledì 22. In pianura da sereno o poco nuvoloso al mattino a irregolarmente nuvoloso nel corso del pomeriggio con annuvolamenti specie nel tardo pomeriggio/sera. Sulle zone montane inizialmente sereno o poco nuvoloso, nel corso della giornata nuvolosità in aumento, a tratti anche consistente.

Precipitazioni. Dalla tarda mattinata graduale aumento della probabilità di rovesci e temporali da locali a sparsi (probabilità medio-alta 50-75%) sulle zone montane, pedemontane e settentrionali della pianura; altrove probabilità minore (medio-bassa 25-50%) di locali fenomeni, specie nel tardo pomeriggio/sera. Sulla costa precipitazioni generalmente assenti.

Temperature. Minime pressoché stazionarie; massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione.

Venti. In pianura deboli/moderati dai quadranti orientali. In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali.

Mare. Calmo o poco mosso.

Giovedì 23. Variabilità/instabilità con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno.

Precipitazioni. Fino alle prime ore possibili residue precipitazioni sparse in pianura (probabilità bassa 5-25%), dalla tarda mattinata nuovo aumento della probabilità fino a medio-alta (50-75%) sulle zone montane in estensione nel corso del pomeriggio alle zone pedemontane e più interne della pianura, specie verso sera. Si tratterà di fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, da locali a sparsi in montagna, a carattere più locale in pianura.

Temperature. Senza notevoli variazioni salvo calo dei valori minimi sulle zone montane.

Venti. Deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali.

Mare. Calmo o poco mosso.

Tendenza

Venerdì 24. Permangono condizioni di variabilità/instabilità con cielo parzialmente nuvoloso, a tratti anche nuvoloso. Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni sparse, a tratti diffuse, già nel corso della mattinata, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in generale diminuzione, localmente anche marcata.

Sabato 25. Possibile residua nuvolosità irregolare al primo mattino seguita da cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in diminuzione, massime in ripresa.