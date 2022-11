Previsioni meteo 22-24 novembre: Pesante peggioramento con piogge, neve e vento

Situazione generale

Un profondo minimo depressionario si sta formando sull’alto Tirreno. Minimo che si muoverà lentamente verso l’alto Adriatico toccando i 984 Millibar, valore notevole per i nostri mari. Durante questa “traslazione” il nord est italiano sarà interessato da un forte peggioramento del tempo con piogge abbondanti in pianura e nevicate copiose in montagna accompagnate da venti forti. Una perturbazione che sul vicentino porterà 15 ore di precipitazioni senza sosta.

Martedì 22 novembre

Sulla nostra provincia ritroveremo già nella prima mattinata fenomeni diffusi, di moderata, a tratti forte, intensità. Durante la prima fase del peggioramento le zone più interessate sarà soprattutto l’ovest vicentino e le Piccole Dolomiti, mentre nel pomeriggio sarà la medio/bassa pianura, l’Altopiano dei Sette Comuni e il Monte Grappa a vedere le precipitazioni più abbondanti.

La quota neve in montagna sarà molto variabile in base alle zone, si andrà dai 800/900m delle vallate interne come Val Posina e alta Val d’Astico, 1000/1100m per le zone sud delle Piccole Dolomiti e l’Altopiano interno, 1200/1300m per le zone più esposte alla pianura. Sono attesi generalmente 40/60cm di neve a 1500m in tutte le prealpi con punte di 70-80cm a 2000m. A bassa quota cadranno 50-70mm di pioggia su tutto il vicentino. Fenomeni in esaurimento nel tardo pomeriggio con schiarite in serata a partire da ovest. Venti in rinforzo dai quadranti orientali dalla tarda mattinata, raffiche di 50-70 km/h in quota, 30-40 km/h sul basso vicentino. Temperature massime in diminuzione, in pianura estremi termici tra 6 e 9 gradi.

Mercoledì 23 novembre

Cielo sereno la mattina su tutto il territorio con visibilità ottima grazie ai forti venti appena terminati. Nel pomeriggio nuvole sparse in arrivo da nord ovest. Temperature massime in lieve aumento con punte in pianura di 12 gradi, valori termici in linea col periodo.

Giovedì 24 novembre

Giornata soleggiata con qualche velatura di passaggio nelle ore pomeridiane. Temperature minime in diminuzione con qualche leggera brinata in pianura dove gli estremi termici si attesteranno tra i 2 e i 13 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Nella giornata di sabato una perturbazione atlantica andrà lambire la nostra provincia, sarà possibile quindi avere qualche debole precipitazione. Correnti più fredde dai quadranti settentrionali giungeranno sul nostro territorio tra il 27 e 28 novembre.