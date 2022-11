33/22 Voci in onda: i piatti dell’infanzia, la lana italiana, la montagna di Vielmo-Bellò, gli azzurrini dell’hockey

Buon inizio di settimana, cari lettori e lettrici, ascoltatori e ascoltatrici!

Anche quella appena finita sono stati a Radio Eco Vicentino sette giorni ricchi di ospiti e approfondimenti interessanti, che puoi riascoltare dove, quando e come volete, grazie ai nostri podcast!

Andiamo subito a riassumerli!

Gianni Manuel & Martina Polelli nel consueto appuntamento in diretta con We Love Italia sono andati a cercare nella memoria (la loro e quella di chi li ascolta) i piatti dell’infanzia.

Un viaggio nei sapori e anche nella tradizione culinaria regionale italiana: dai pizzoccheri dell’infanzia di Martina alle polpettine al sugo di Gianni, dal minestrone del nostro ascoltatore Antonello al risotto giallo con l’ossobuco di Achille, fino alla “fugussa” vicentina che ci ha ricordato Marcello.

All’Eco dei Comuni, invece, abbiamo proseguito il nostro viaggio fra le stagioni teatrali del territorio, ospitando l’assessore alla cultura del Comune di Schio, Barbara Corzato, e il direttore artistico della fondazione Teatro Civico di Schio, Federico Corona.

A Schio infatti la stagione teatrale è partita “col botto” e si contraddistingue non solo per i grandi nomi, ma anche per il forte impegno in ambito sociale, con un grande coinvolgimento delle scuole e l’esperienza “Dace Well”.

Grandissimi ospiti anche a Parlami di te: son venuti a trovare la nostra direttrice Mariagrazia Bonollo e il nostro direttore artistico Gianni Manuel due grandissimi alpinisti vicentini, Mario Vielmo e Tarcisio Bellò.

Con loro abbiamo parlato di Everest, K2, cordigliera andina, ma anche delle palestra di casa, le Piccole Dolomiti. Ci hanno raccontato anche l’importanza degli incontri in territori che entrambi sentono come “casa”. E ci hanno spiegato i motivi della rinuncia, nel luglio scorso, alla scalata del Nanga Parbat, a causa delle conseguenze della crisi climatica.

La riscoperta di una fibra pregiata è stata invece al centro della puntata della scorsa settimana di Start Up, grazie alla presenza in studio di Michele Vencato di Lana Italia: un progetto nato nel 2018 a Valdagno per riportare sul mercato le lane italiane e la loro storia millenaria. Fibre, filati, produzioni esclusive e numerate, tutte prodotte in Italia e nel pieno rispetto dell’ambiente.

Venerdì è tornato poi il consueto appuntamento sportivo con Break Point: sotto la guida esperta di Omar Dal Maso la puntata è stata dedicata all’hockey su pista, dove il vicentino ha raccolto grandi soddisfazioni: in radio infatti abbiamo ospitato due giocatori Under19 freschi freschi di podio internazionale: Leonardo Diquigiovanni e Matteo Cardella, diciottenni reduci dall’argento ottenuto ai Mondiali in Argentina.

Infine, questa settimana per la nostra rubrica di cucina Fogolare Veneto tenuta dallo chef Amedeo Sandri e del sommelier Maurizio Falloppi vi proponiamo una minestra autunnale, di orzo, funghi e radicchio. Ricordate che clicclando al link qui sopra potete accedere a tantissime ricette per tutti i palati e le stagioni.

