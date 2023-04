Previsioni meteo 22-25 aprile: tempo fresco ed instabile

Situazione generale

Nel comparto centro europeo rimane un “corridoio” di correnti instabili con moto est-ovest, le quali interessano anche il nord italia. Ci aspettiamo quindi un ponte del 25 aprile sul vicentino caratterizzato da momenti soleggiati a improvvisi cambiamenti del tempo con precipitazioni sparse. Un meteo quindi pienamente primaverile anche nelle temperature.

Sabato 22 aprile

La giornata inizierà con cielo velato. Nubi alte e sottili che caratterizzeranno un po’ tutta la giornata. Nonostante il sole spesso offuscato le temperature massime in pianura raggiungeranno quasi i 20 gradi riportandosi nelle medie del periodo.

Domenica 23 aprile

Inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia. Da metà giornata sulla fascia prealpina aumenterà la copertura nuvolosa, associata a locali rovesci o temporali. Nel pomeriggio nubi cumuliformi si svilupperanno anche in pianura dove non si escludono locali e brevi piovaschi più probabili su vicentino meridionale e orientale. Temperature senza variazioni di rilievo.

Lunedì 24 aprile

Una perturbazione sarà in transito sul nostro territorio già nella prima mattinata con fenomeni per lo più deboli ma diffusi. Una pausa delle precipitazioni arriverà a metà giornata con parziali schiarite, nelle ore pomeridiane sará però in aumento l’instabilità, vedremo quindi rovesci sparsi e anche qualche temporale. Sono attesi generalmente 5/15 mm di pioggia in pianura. In montagna nevicherà oltre i 2000m di quota. Temperature in calo, soprattutto nei valori massimi. Estremi termici in pianura tra 10 e 16 gradi.

Martedì 25 aprile

Altra giornata molto instabile. Soprattutto dalla tarda mattinata al tardo pomeriggio quando sarà più alta la probabilità di rovesci o temporali. Non si escludono schiarite di tanto in tanto tra un piovasco e l’altro. Da nord affluiranno correnti più fredde, la quota neve in montagna sarà in calo verso i 1700m.

Tendenza nel lungo termine

Da mercoledì tempo in miglioramento. Tempo asciutto che dovrebbe durare qualche giorno per un campo di alta pressione in estensione verso il nord italia. Le temperature saranno in aumento, con i valori massimi che toccheranno i 22/23 gradi.