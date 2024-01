Previsioni meteo 23-25/01, arriva l’alta pressione dall’Africa. Temperature in salita

SITUAZIONE GENERALE



Una potente alta pressione dalle coste africane si sta spostando verso il Mediterraneo centrale. Questo determinerà tempo stabile sul nostro territorio con un sensibile aumento termico sui rilievi di circa 7/9 gradi, mentre in pianura e sui fondovalle l’incremento delle temperature sarà più lieve grazie all’effetto dell’inversione termica che manterrà bassa la colonnina del mercurio soprattutto nelle ore notturne.

MARTEDI 23 GENNAIO

Giornata serena e limpida su tutta la provincia. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura tra -2 e +9 gradi.

MERCOLEDI 24 GENNAIO

Sarà il giorno in cui in quota arriverà la “bolla calda”. Lo zero termico schizzerà oltre i 3.000 metri di quota, sui rilievi lo sbalzo verso l’alto sarà notevole con valori tardo primaverili. In pianura e nei fondovalle grazie all’effetto dell’inversione termica le temperature non subiranno sostanziali aumenti, ci saranno ancora diffuse brinate notturne. Il sole sarà spesso offuscato da velature di passaggio.

GIOVEDI 25 GENNAIO

Sul Vicentino sarà una giornata serena o al più poco nuvolosa per nubi alte e sottili. Zero termico che toccherà quota 3.500 metri. In pianura le temperature saranno comprese tra 0 e 12 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Nel fine settimana il tempo non subirà cambiamenti rispetto i giorni precedenti. Ci saranno spesso delle nubi alte e sottili di passaggio. Da segnalare la flessione delle temperature nella giornata di sabato quando lo zero termico tornerà sotto i 2.000 metri.