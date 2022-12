Previsioni meteo 23-25/12, Natale senza neve ma con brinate e nebbie in pianura

SITUAZIONE GENERALE

Dopo una settimana dall’ultima perturbazione, il tempo sembra non volere cambiare. Un forte campo di alta pressione dal Mediterraneo si protende verso il centro Europa. Un muro invalicabile per le perturbazioni che rimarranno lontane per alcuni giorni ancora dal Vicentino. Correnti molto miti da sud faranno salire molto le temperature sui rilievi, mentre in pianura ci sarà l’effetto dell’inversione termica con brinate notturne o nebbie.

VENERDI 23 DICEMBRE

Cielo variabile su tutta la nostra provincia. In pianura saranno presenti nebbie o nubi basse mentre in montagna vedremo le maggiori schiarite. Temperature stazionarie in pianura con estremi termici tra 0 e 12 gradi, in lieve aumento sui rilievi.

SABATO 24 DICEMBRE

Altra giornata variabile con la provincia divisa a metà. Nuvole basse, nebbie e foschie sul medio e basso Vicentino, sereno o poco nuvoloso sull’alto. In montagna le temperature saliranno ancora con valori più primaverili che invernali.

DOMENICA 25 DICEMBRE

La forte spinta di correnti umide da sud favorirà ancora di più l’effetto dell’inversione termica. Nubi basse o nebbie in pianura, sole e clima molto mite in montagna, tanto che lo zero termico si porterà a 3.000 metro di quota.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Una situazione questa che sembra ci accompagnerà fino alla fine dell’anno. Una fase dove l’inverno non si farà sentire con l’alta pressione bloccata sul Mediterraneo centrale.