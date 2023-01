Previsioni meteo 23-25 gennaio. Torna la neve. fino a quote collinari

Situazione generale

La vasta bassa pressione che i giorni scorsi ha generato più peggioramenti del tempo sul vicentino con neve a bassa quota si è spostata verso il centro/sud Italia. Questa però ora tende a risalire nuovamente di latitudine portando un nuovo peggioramento del tempo in tutto il Veneto, con la fase più acuta che colpirà proprio la provincia di Vicenza.

Lunedì 23 gennaio

Nella prima mattinata avremo già le prime deboli precipitazioni sul basso vicentino che col passare delle ore gradualmente, si estenderanno verso nord andando ad interessare tutta la provincia, entro la tarda mattina. Inizialmente la neve cadrà dai 500/600 metri, ma con l’aumentare dell’intensità dei fenomeni la quota tenderà a calare per qualche ora fino alla bassa collina sui 250/300 metri di quota nelle vallate e 400 su zone esposte alla pianura. Non si escludono episodi di pioggia mista a neve in pianura. Precipitazioni in esaurimento durante la notte. Temperature in calo nei valori massimi, non si andrà oltre i 4-5 gradi.

Accumuli nevosi previsti:

a 300 metri sul livello del mare = 0/5 cm

a 600 m s.l.m. = 10/15 cm

a 800 m s.l.m. = 25/35 cm

Martedì 24 gennaio

La mattina cielo nuvoloso ovunque ma senza precipitazioni di rilievo. Nella seconda parte della giornata un impulso perturbato in arrivo da est porterà pioggia debole in pianura e fioccate oltre i 500/600 metri di quota. Temperature stazionarie. Estremi termici in pianura tra +3 e +7 gradi.

Mercoledì 25 gennaio

Fenomeni in esaurimento la mattina, nevosi oltre i 500 metri. Cielo nuvoloso con qualche schiarita tra il pomeriggio e la sera. Clima freddo di giorno per mancanza di sole.

Tendenza nel lungo termine

Tempo in miglioramento nella seconda parte della settimana. Le correnti rimarranno da nord est con una recrudescenza del freddo nel fine settimana. Forti gelate notturne in pianura.