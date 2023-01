Serie A: Roma corsara a La Spezia, pari tra Juve e Atalanta

Il massimo campionato di calcio arriva al giro di boa spaccato in quattro tronconi. In vetta c’è un Napoli che alle sue spalle ha fatto il vuoto e veleggia verso il terzo scudetto della sua storia; a seguire, dopo i 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus, troviamo 5 squadre racchiuse in 4 punti: Milan (38), Inter (37), Roma (37), Atalanta (35) e Lazio (34). Squadre che, verosimilmente, si giocheranno i 4 posti Champions fino al termine del torneo; potrebbe inserirsi di nuovo la Vecchia Signora se i ricorsi contro il -15 dovessero essere accolti. Ovviamente, aspettando l’esito dei due posticipi spalmati tra lunedi e martedi, in questo singolare spezzatino della 19° giornata di Serie A: Inter-Empoli il 23 gennaio, Lazio-Milan il 24.

Gli altri due tronconi del campionato. Dall’Udinese (28 punti), al Lecce (20), troviamo tutte quelle squadre che non hanno più obiettivi: lontane dall’Europa e dalla zona retrocessione. Infine, dai 18 punti dello Spezia ai 12 del Verona, ci sono le compagini che lotteranno per evitare il terzultimo posto che porta in B. Sampdoria (9 punti e un disastro societario) e Cremonese (7 punti), sembrano ormai condannate a retrocedere. Ricordiamo che Bologna-Cremonese è in programma lunedi 23 gennaio alle ore 18.30.

Tra le gare della domenica spicca il 2-0 con cui la Roma vince a La Spezia e si rilancia nella corsa alla Champions. Un gol per tempo per i ragazzi di Mourinho: apre El Shaarawy, chiude Abraham. Il tutto condito dalla solita straordinaria classe di Dybala e con un “caso Zaniolo” aperto più che mai. Rottura tra il club e il calciatore sul rinnovo di contratto e calciatore ufficialmente sul mercato; anche se acquirenti all’orizzonte non se ne vedono.

Nel posticipo domenicale, invece, girandola di gol allo Stadium: Juventus-Atalanta 3-3. Spicca la doppietta di Lookman. Per i bergamaschi, l’ex Leicester è l’autentico valore aggiunto stagionale. Partita dai mille volti con continui ribaltamenti di punteggio: alla fine è Danilo a evitare la sconfitta ai bianconeri. Per Madama, meno di un brodino dopo la mazzata Federale.

Le altre partite del 22 gennaio. “Lunch-match” all’insegna dell’Udinese che vince 1-0 in casa della Sampdoria, inguaiando ancora di più i blucerchiati di Stankovic, in caduta libera dopo la vittoria contro il Sassuolo d’inizio 2023. Sassuolo che torna da Monza con un punto (1-1) e adesso rischia seriamente di essere risucchiato dal Verona terzultimo e salito a -5 dai neroverdi. Chiamatelo il campionato dei quattro tronconi.