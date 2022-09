Previsioni meteo 23-25 settembre: in arrivo una perturbazione per il fine settimana

Situazione generale

Dopo qualche giorno stabile e soleggiato con temperature nella media del periodo, il vicentino attende un flusso più instabile e perturbato a partire da sabato, con un primo fronte deciso, carico di precipitazioni, in transito proprio nel fine settimana.

Venerdì 23 settembre

La mattina il cielo sulla nostra provincia si presenterà sereno o poco nuvoloso. Nella seconda parte della giornata ci saranno delle velature che andranno offuscare il cielo. Tuttavia le temperature massime saranno ancora gradevoli con valori in pianura sui 21-22°C

Sabato 24 settembre

Inizialmente cielo irregolarmente nuvoloso con le ultime parziali schiarite nelle prime ore del mattino. Dal primo pomeriggio nuvoloso o coperto con le prime deboli piogge sui settori occidentali. La sera precipitazioni in estensione a tutto il vicentino che si faranno via via più diffuse, anche sotto forma di rovescio. Sono attesi tra la sera e la notte, generalmente 15/30mm di pioggia. Temperature in calo di 3-4°C nei valori massimi.

Domenica 25 settembre

All’alba ultime piogge sulla provincia in spostamento verso il Veneto orientale. In giornata ci sarà spazio anche a qualche schiarita soprattutto in pianura. Non si esclude qualche locale piovasco sulle prealpi nelle ore centrali della giornata. Estremi termici in pianura tra 12 e 18°C

Tendenza nel lungo termine

Fino a metà settimana rimarrà un flusso instabile da nord ovest, in grado di portare ancora qualche rapido peggioramento sul nostro territorio. Le temperature saranno lievemente sotto la norma del periodo.