Previsioni meteo 24-26/03, peggioramento del tempo nel primo week end primaverile

SITUAZIONE GENERALE

E’ in atto un calo della pressione atmosferica sul Nord Italia. Correnti più umide ed instabili in arrivo dall’Atlantico portano molte nubi e qualche precipitazione sulle Alpi. Una depressione sarà in transito sul Vicentino nella seconda parte di domenica. Ci saranno delle precipitazioni che però non andranno a migliorare la grave situazione idrica che stiamo vivendo in questi mesi.

VENERDI 24 MARZO

La mattina cielo nuvoloso su tutta la provincia. Delle schiarite in pianura le vedremo nel pomeriggio, quando però una perturbazione sulle Alpi potrebbe portare qualche pioggia anche sulle nostre Prealpi. Temperature in calo nei valori massimi.

SABATO 25 MARZO

Giornata dal cielo variabile, a tratti nuvoloso soprattutto in montagna. Non sono previsti fenomeni di rilievo. Ci sarà molta foschia per valori di umidità alti nell’aria. Temperature stazionarie. Estremi termici in pianura tra 8 e 17 gradi.

DOMENICA 26 MARZO

Inizialmente cielo irregolarmente nuvoloso con momenti ancora soleggiati in pianura. Nella seconda parte della giornata il cielo si farà via via più nuvoloso con l’arrivo delle prime precipitazioni sulle Prealpi occidentali nel tardo pomeriggio. Fenomeni che nel corso della serata interesseranno gran parte del Vicentino. Piogge per lo più deboli, a tratti moderate e neve in montagna dai 1.600 metro circa. Sono attesi generalmente 5/10 mm di pioggia in pianura con punte di 15 su Ovest Vicentino. Temperature in calo dalla sera.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Per l’inizio della prossima settimana avremo cielo limpido per merito di correnti fredde e secche da nord. Quando cesserà il vento, non si escludono un paio di mattinate dove si potrà vedere la brina anche in pianura, questo probabilmente tra martedì e mercoledì. Da attendersi quindi un sensibile calo termico.