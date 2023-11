Previsioni meteo 24-26/11, prima il vento da nord, poi le gelate in pianura

SITUAZIONE GENERALE

Nelle scorse notti in pianura si sono registrate minime intorno gli zero gradi con diffuse brinate. Mentre in montagna i valori sono stati molto alti per la stagione. Spiccano i +6 del Rifugio Campogrosso e i +7 del Rifugio Larici ad oltre 1.600 metri di quota. Questa inversione termica però avrà vita breve. Stanno infatti giungendo venti molto freddi di origine scandinava che faranno scendere le temperature di circa 10 gradi in montagna e 5 in pianura.

VENERDI 24 NOVEMBRE

Mattinata serena o al più velata sul Vicentino. Anche nel pomeriggio non mancherà il sole e le temperature massime andranno ancora oltre i 10 gradi. La sera irromperanno da nord correnti fredde, con esse anche un passaggio nuvoloso che potrebbe dar luogo a qualche locale piovasco sul basso vicentino. Venti in rinforzo sui rilievi. Temperature stazionarie in pianura, in calo in montagna dalla sera.

SABATO 25 NOVEMBRE

Splendida giornata di sole sulla nostra provincia con aria molto fredda. La mattina venti forti sulle Prealpi e sulle alte pianure con punte di 70-80 km/h. Zero termico in abbassamento sui 1.000 metri di quota. In pianura nonostante il soleggiamento non si andrà oltre gli 8-9 gradi. Temperature in sensibile calo.

DOMENICA 26 NOVEMBRE

Altra giornata soleggiata. La mattina gelate in pianura con valori minimi sottozero un pò ovunque. sui paesi dell’altopiano e dei fondovalle prealpini valori minimi compresi tra -3 e -10 gradi. Le temperature si porteranno ben al di sotto delle medie stagionali.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Lunedì sera una debole perturbazione da ovest porterà qualche fenomeno sparso sul vicentino, fioccate già da quote collinari potranno leggermente imbiancare i rilievi da quota 500-600 metri. Ancora freddo poi nel prosieguo della settimana con altri possibili risvolti perturbati.