Previsioni meteo 24-26 giugno. Qualche temporale (anche forte), poi un weekend di sole

Situazione generale

Giugno continua com’era iniziato: correnti calde per il periodo da sud ovest, stabilità del tempo su gran parte della pianura e clima afoso con temperature costantemente oltre le medie del periodo. Tuttavia, almeno per i rilievi qualche temporale si farà vedere scaricando localmente anche molta pioggia e purtroppo in alcuni casi, grandine.

Venerdi’ 24 giugno

La mattina soleggiato su tutta la provincia, solo sulle prealpi ci sarà qualche addensamento nuvoloso. Nel primo pomeriggio nubi cumuliformi in aumento ad iniziare da ovest. Tra il tardo pomeriggio e la sera delle celle temporalesche in arrivo dal Garda punteranno l’alto vicentino, saranno interessati dai fenomeni non solo le montagne ma anche le pedemontane fino a lambire le alte pianure. Non si escludono localmente temporali intensi con grandine. Punte superiori anche ai 20-30mm di pioggia. Sul medio-basso vicentino le probabilità di piogge saranno alquanto basse. Temperature in calo la sera di qualche grado rispetto i giorni precedenti.

Sabato 25 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Inizialmente nella prima mattinata il clima sarà gradevole, merito del passaggio temporalesco della serata precedente. Ma col passare delle ore le temperature schizzeranno oltre i 30°C

Domenica 26 giugno

Giornata stabile e soleggiata con poche nubi sui rilievi. Le temperature saranno in lieve aumento con punte massime di 33-34°C

Tendenza nel lungo termine

Nei primi giorni della prossima settimana non si esclude qualche temporale pomeridiano in montagna. Mentre per la pianura purtroppo continua la fase siccitosa. Caldo e afa ad oltranza.