Nel frontale camion-moto fratture multiple per Paolo Sandri, capostazione del soccorso alpino di Schio

Nel terribile incidente avvenuto in zona industriale a Schio nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 giugno, che ha visto una moto scontrarsi frontalmente con un camion, ad avere la peggio è stato il 49enne di Schio Paolo Sandri, capostazione del soccorso alpino di Schio e tecnico di elisoccorso: a soccorrerlo sono stati, di fatto, proprio i colleghi di Verona Emergenza, dove lui stesso presta servizio spesso nel fine settimana.

Dopo l’urto violento contro il muso del camion, Sandri è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione. Il 49enne presenta fratture multiple agli arti superiori e inferiori e, per questo, verrà operato in questi giorni. Le sue condizioni rimangono gravi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. La prognosi a due giorni dall’impatto rimane comunque riservata.

Fisico forte, carattere tenace, Paolo Sandri lavora come chimico nei laboratori della Sella Farmaceutici di Schio. Aveva da poco terminato il turno di lavoro e dopo essersi messo in sella alla sua Honda Africa Twin stava percorrendo via dell’Artigianato in direzione Thiene: nei pressi dello svincolo per Santorso, si è trovato davanti il mezzo pesante e non è riuscito ad evitare lo schianto. L’impatto è stato terribile ed inevitabile. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il conducente del camion abbia perso il controllo del mezzo finendo nella corsia opposta proprio mentre, in semicurva, sopraggiungeva la moto guidata da Sandri: lo ha travolto senza lasciargli scampo. A Paolo un augurio di pronta guarigione da tutta la redazione di Ecovicentino, che lo aveva ospitato in radio a inizio a fine marzo per raccontare proprio il suo lavoro di soccorritore.

Ascolta “Paolo Sandri, la vita del soccorritore alpino” su Spreaker.