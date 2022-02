Previsioni meteo 25-27/2, si “rivede” l’inverno con brusco calo delle temperature

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Un rapido fronte da nord andrà lambire il Vicentino con modeste precipitazioni, seguite da un rinforzo dei venti da nord est e un sensibile calo termico che ci farà ricordare che siamo ancora in inverno.

VENERDI 25 FEBBRAIO

La mattina il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con deboli brinate in pianura. Da metà giornata rapido aumento della copertura nuvolosa ad iniziare da nord. Nel tardo pomeriggio non si esclude qualche breve rovescio sul Vicentino orientale e qualche fioccata oltre gli 800 metri. In tarda serata aumento della ventilazione dai quadranti orientali con rasserenamenti ad iniziare dalle Prealpi. Temperature in lieve calo.

SABATO 26 FEBBRAIO

Bella giornata di sole su tutta la provincia con ottima visibilità grazie alla ventilazione sostenuta. Si segnalano forti venti in quota fino a 50km/h. Clima invernale, temperature in calo soprattutto nei valori massimi.

DOMENICA 27 FEBBRAIO

Cielo sereno sul Vicentino. Nonostante il sole farà freddo. Venti in attenuazione. Estremi termici in pianura tra -1 e +10°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Nella la prima parte della prossima settimana continuano gli afflussi freddi da est, tanto che lunedì sera non si escludono fioccate fino sulle pedemontane. A seguire avremo nottate con intense gelate in pianura.