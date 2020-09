Previsioni Meteo 25-27/09. Brusco calo termico e prima neve sulle Prealpi

VENERDI’ 25 SETTEMBRE

Dopo la pioggia della notte, nel mattino non sono previste precipitazioni di rilievo. Un nuovo impulso perturbato da ovest è atteso da ora di pranzo, con rovesci e qualche temporale, prima sul vicentino occidentale, poi in rapido spostamento su tutta la provincia. Giungeranno correnti fredde da nord ovest, le temperature caleranno bruscamente la sera, tanto che la neve farà la sua comparsa sulle prealpi fino a 1800m. Le precipitazioni si esauriranno in nottata.

SABATO 26 SETTEMBRE

Nuvoloso la mattina, specie in pianura. Nel corso della giornata vedremo parziali schiarite in un contesto di cielo variabile. Correnti fresche da nord, estremi termici in pianura tra 10 e 19°C

DOMENICA 27 SETTEMBRE

Giornata variabile senza precipitazioni di rilievo, non mancheranno brevi momenti soleggiati. Temperature autunnali, vedremo le prime minime in pianura anche sotto i 10°C

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Netto miglioramento del tempo ad inizio settimana con rinforzo dell’alta pressione delle azzorre e conseguente aumento termico. Le temperature massime in pianura si riporteranno verso i 20-22°C