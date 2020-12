Previsioni meteo 25-27/12. In arrivo freddo e neve

VENERDI’ 25 DICEMBRE

Nel giorno del Santo Natale avremo dell’instabilità già dalle prime ore del mattino causata dall’entrata di aria fredda da nord est con rovesci sparsi e intermittenti, la neve cadrà dagli 800-900m di quota. Nel primo pomeriggio i fenomeni si faranno via via più diffusi su tutta la provincia, raffiche di vento di bora e deciso calo delle temperature. La neve si porterà a quota 400-500m, anche più bassa la sera sui Colli Berici prima dell’esaurirsi dei fenomeni. Le maggiori precipitazioni le vedremo sul vicentino occidentale e meridionale con picchi di 15-20mm di pioggia. Sono attesi 5-10cm di neve sopra i 600m.

SABATO 26 DICEMBRE

Giornata serena e limpida per correnti secche da est. Brusco calo delle temperature, soprattutto la sera quando si andrà ampiamente sottozero anche in pianura, le massime non andranno oltre i 5°C

DOMENICA 27 DICEMBRE

Sul vicentino la mattina il cielo si presenterà sereno con forti gelate date le temperature minime tra -3 e -5°C. Da metà giornata da ovest arriveranno delle velature del cielo, con nubi sempre più compatte dal tardo pomeriggio per l’approssimarsi di una decisa perturbazione nord atlantica. Dopo cena inizierà fioccare sul Vicentino occidentale, in estensione la notte su tutta la pianura vicentina. Sarà una nevicata copiosa e date le basse temperature cadranno diversi centimetri.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Lunedì mattina ci sveglieremo sotto una fitta nevicata, i fenomeni saranno in esaurimento verso ora di pranzo. Alcune zone di pianura vedranno accumuli nevosi superiori anche ai 10-15cm, mentre in collina sopra i 400m si potranno raggiungere i 30-40cm. Risvolti nevosi a bassa quota anche durante il proseguo della settimana. Il clima rimarrà freddo per molto tempo.