Previsioni meteo 26-28/03. Temperature in aumento, domenica si sforano i 20°

SITUAZIONE GENERALE

Dopo un lungo periodo dove sono prevalse le correnti fredde orientali, i venti si dispongono dai quadranti meridionali, quindi le temperature saranno in aumento riportandosi sui valori tipici del periodo. Tuttavia avremo qualche debole precipitazione di passaggio sulle zone prealpine.

VENERDI 26 MARZO

La mattina il cielo si presenterà sereno, possibili foschie o banchi di nebbia sul basso Vicentino. Nella seconda parte della giornata si vedrà qualche addensamento nuvoloso lungo la fascia prealpina. Temperature in aumento con punte massime in pianura di 20°.

SABATO 27 MARZO

Tempo variabile in pianura, le nubi si alterneranno a schiarite anche ampie sul medio-basso vicentino. Sulle nostre montagne invece il cielo sarà più nuvoloso con possibili deboli e brevi piogge di passaggio. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo per minor soleggiamento.

DOMENICA 28 MARZO

Parzialmente nuvoloso la mattina, mentre dal pomeriggio splenderà il sole in tutta la provincia con temperature in sensibile aumento grazie all’arrivo di un vasto campo di alta pressione dal Mediterraneo. In pianura si toccheranno i 22°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Sarà un inizio di settimana all’insegna del tempo stabile e soleggiato su tutta la provincia. Temperature gradevoli in questo inizio di primavera con valori anche oltre i 20°.