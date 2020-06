Previsioni Meteo 26-28/06. Bel tempo nel weekend, caldo e afa in aumento

VENERDI’ 26 GIUGNO

Cielo sereno o poco nuvoloso in pianura. Qualche addensamento nuvoloso lungo le prealpi ma con basso rischio di locali rovesci pomeridiani. Temperature in lieve aumento con punte massime sui 29-30°C

SABATO 27 GIUGNO

Bel tempo sul vicentino con poche nubi lungo i monti dove non sono previste precipitazioni di rilievo. Temperature e afa in aumento. Estremi termici in pianura compresi tra 19 e 31°C