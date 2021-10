Previsioni meteo 26-28/10, fine ottobre con tempo soleggiato e clima gradevole

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

L’alta pressione continua a protendersi dal Mediterraneo occidentale fino alle zone alpine. Questa situazione “bloccante” per gli afflussi perturbati atlantici sembra continuare ancora per alcuni giorni, garantendo sul territorio vicentino tempo stabile e spesso sereno con temperature diurne gradevoli.

MARTEDI 26 OTTOBRE

Delle innocue velature di passaggio offuscheranno di tanto in tanto il sole, mentre nel pomeriggio sarà maggiore il soleggiamento con cielo via via più sereno. Fresco al primo mattino sulle pianure e nelle valli con temperature minime comprese tra 4 e 7°. Massime stazionarie.

MERCOLEDI 27 OTTOBRE

Bella giornata di sole su tutto il territorio vicentino. Temperature invece basse nel corso della mattinata e dopo il tramonto grazie al cielo sereno, di giorno le massime sfioreranno i 20°.

GIOVEDI 28 OTTOBRE

Continua il bel tempo sul Vicentino. Sarà un’altra giornata soleggiata e mite per il periodo. Lo zero termico sarà in aumento oltre i 3000 metri. Estremi in pianura tra 5 e 20°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tempo stabile fino a sabato, poi domenica il flusso umido atlantico porterà sulla nostra provincia le prime coperture nuvolose compatte e forse qualche debole pioggia sparsa.