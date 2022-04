Previsioni meteo 27-29 aprile. Netto miglioramento con temperature in aumento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Dopo una lunga fase instabile, a tratti perturbata, con temperature sotto la norma del periodo, l’alta pressione torna sul nostro territorio portando qualche giorno di stabilità meteo e un sensibile aumento termico, soprattutto nei valori massimi che si porteranno anche sopra i 20°C.

Mercoledì 27 aprile

La mattina sul vicentino il cielo si presenterà sereno con visibilità ottima per correnti più secche da nord. Nella seconda parte della giornata i venti ruoteranno dai quadranti meridionali, si vedrà qualche innocua nube lungo la fascia prealpina. Temperature minime in lieve diminuzione, massime in aumento con punte di 20°C in pianura.

Giovedì 28 aprile

Altra giornata soleggiata su tutta la provincia con qualche rara nuvola. Le temperature massime saranno in ulteriore aumento fino a 20-21°C, mentre la prima mattina farà ancora un pò fresco con valori minimi in pianura sotto i 10°C.

Venerdì 29 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso sul vicentino grazie al rinforzo dell’alta pressione sull’Europa centro-occidentale. Clima mite con temperature nella media, estremi termici in pianura tra 10 e 22°C.

Tendenza nel lungo termine

Nel fine settimana il tempo sarà più variabile, con locale instabilità pomeridiana sui rilievi per infiltrazioni di correnti più fresche da nord. Al momento non sono previste precipitazioni sulle nostre pianure.