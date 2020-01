Previsioni Meteo 28-30/01. Debole perturbazione nella notte di lunedì

MARTEDI’ 28 GENNAIO

Nella notte sul vicentino sarà in transito una rapida perturbazione Atlantica che porterà piogge deboli in pianura (2-6mm) e neve in montagna dai 1000-1100m. Punte di 10-15cm di neve fresca sulle Piccole Dolomiti, 3-7cm sulle restanti Prealpi. Fenomeni in esaurimento nella prima mattinata. A metà giornata a partire da nord schiarite via via più ampie fino a cielo poco nuvoloso nel pomeriggio. Temperature massime in lieve calo.

MERCOLEDI’ 29 GENNAIO

Da sereno a poco nuvoloso. Temperature in lieve calo per correnti da nord. Estremi in pianura tra 0 e 10°C