Previsioni meteo 28-30 settembre. Tempo buono, tranne mercoledì sera

Situazione generale

L’alta pressione torna sul comparto centro-Europeo portando tempo buono ed un nuovo aumento delle temperature anche sul nostro territorio. Tuttavia nella giornata di mercoledì una perturbazione atlantica riuscirà oltrepassare l’arco alpino portando qualche precipitazione sul vicentino.

Martedì 28 settembre

La mattina qualche banco di nebbia o densa foschia sul basso vicentino in diradamento con l’alzarsi del sole. Altrove bella giornata di sole con poche nubi addossate lungo i rilievi prealpini. Temperature in lieve aumento. In pianura estremi tra 13 e 25°C

Mercoledì 29 settembre

Parzialmente nuvoloso nella prima parte della giornata con ampi spazi soleggiati sulle zone meridionali della provincia. Nel pomeriggio avremo un aumento della copertura nuvolosa a partire da ovest. Verso sera arriveranno delle deboli precipitazioni sparse, più probabili sull’alta pianura e Prealpi (5-10mm di pioggia). Temperature massime in lieve calo.

Giovedì 30 settembre

Rapido miglioramento del tempo già in mattinata con ampi rasserenamenti. Visibilità ottima rispetto i giorni precedenti per l’entrata di aria più secca da nord ovest. Temperature in momentaneo calo. In pianura estremi termici tra 11 e 23°C

Tendenza nel lungo termine

Bel tempo fino a sabato. Da segnalare nebbie o foschie sulle basse pianure nelle ore più fredde della giornata. Tra domenica e lunedì possibile peggioramento di origine atlantica.