Previsioni meteo 29/06-01/07, caldo e fresco si alternano nei prossimi giorni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

L’alta pressione di origine sub tropicale che da tre settimane ormai ci tiene compagnia garantendo tempo stabile con temperature oltre la norma ha ormai le ore contate. Da metà settimana correnti più fresche ed instabili dal centro Europa andranno ad attivare i primi temporali sull’Altovicentino.

MARTEDI 29 GIUGNO

Ultima giornata e tempo stabile nell’arco delle 24 ore su tutto il Vicentino. Soleggiato su tutto il territorio con temperature ben oltre la media del periodo di prima estate. Per quanto e riguarda il dato sugli estremi termici in pianura oscilleranno tra 21 e 34°.

MERCOLEDI 30 GIUGNO

La giornata inizierà con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Nel pomeriggio aria più fredda in quota andrà ad attivare qualche cella temporalesca sulle pedemontane e Prealpi del Vicentino. Rovesci a carattere sparso con punte di 10 mm di pioggia. Si avvertirà un deciso calo delle temperature dalla sera.

GIOVEDI 1 LUGLIO

In mattinata bel tempo ovunque con temperature gradevoli sotto i 30°. Instabilità pomeridiana su Altovicentino con possibili rovesci e temporali. La sera dopo cena ampie schiarite ovunque. Difficilmente si vedranno precipitazioni sul Bassovicentino. Temperature minime in calo, massime stazionarie.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Locale instabilità sui monti venerdì. Tempo più stabile sabato con temperature in lieve aumento. Per domenica la situazione non è ancora chiara, un fronte in transito sulle Alpi potrebbe lambire la nostra provincia.