Previsioni meteo 29/11-01/12, deboli precipitazioni con neve sopra i 700 metri

SITUAZIONE GENERALE

Correnti umide ed instabili da ovest si scontrano sul nord Italia con correnti più fredde orientali generando deboli precipitazioni, nevose a quote medio/basse. Una situazione barica che rivedremo per alcuni giorni.

MARTEDI 29 NOVEMBRE

In mattinata un debole impulso perturbato dalle Dolomiti si sposta verso l’Altovicentino. Poche precipitazioni sparse e discontinue fino a metà pomeriggio. Quota neve 600/700 metri, una spruzzata di qualche centimetro arriverà su gran parte delle Prealpi vicentine mentre in pianura i debolissimi fenomeni non porteranno più di ¾ mm di pioggia. Schiarite la sera ad iniziare da est. Temperature in lieve calo, in pianura estremi termici tra 4 e 8 gradi.

MERCOLEDI 30 NOVEMBRE

La mattina cielo variabile con aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata. Si tratteranno di nubi alte e sottili che non porteranno nessuna precipitazione di rilievo. Valori termici lievemente sotto la norma del periodo, soprattutto nelle massime.

GIOVEDI 31 NOVEMBRE

In mattinata il cielo si presenterà per lo più nuvoloso. Nubi via via più compatte nel pomeriggio, con prime piogge dalla tarda sera/notte. I fiocchi cadranno da quota 700 metri circa.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Da venerdì a domenica il tempo rimane molto incerto. Deboli precipitazioni intermittenti interesseranno ancora il Vicentino. In tal caso la quota neve passerà dai 700 metri di venerdì ai 1.200 metri di domenica.