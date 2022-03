Previsioni meteo 29-31/03, tornano pioggia in pianura e neve sulla fascia prealpina

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

L’alta pressione sul centro Europa si sposta in Atlantico lasciando spazio a correnti più fredde ed instabili che dalla Scandinavia si riverseranno su gran parte del continente fino al Mediterraneo. Questo decreterà la fine di questa lunga fase siccitosa sul Vicentino col ritorno di pioggia e neve.

MARTEDI 29 MARZO

La mattina un timido sole si farà spazio tra dense foschie formatesi durante la notte. Nel pomeriggio arriveranno anche delle velature in quota, prime avvisaglie di un cambiamento del tempo. Temperature massime in diminuzione di 2-3°C rispetto i giorni precedenti.

MERCOLEDI 30 MARZO

Cielo coperto fin dal primo mattino sul Vicentino con qualche possibile debole precipitazione sui monti. Tra il pomeriggio e la sera netto peggioramento del tempo con piogge diffuse in pianura e neve sulle Prealpi oltre i 1400 metri di quota. Attesi 5-15 mm di pioggia. Temperature in generale calo, estremi termici in pianura tra 8 e 14°.

GIOVEDI 31 MARZO

Pressione atmosferica in continuo calo. Giornata di maltempo dove però avremo delle precipitazioni discontinue. Piogge a tratti sulle pianure e limite della neve in montagna che si porterà sui 1300 metri circa. Temperature in ulteriore lieve calo. Sulla provincia sono attesi generalmente 10-20 mm di pioggia.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tra venerdì e sabato, il minimo depressionario centrato sull’alto Tirreno richiamerà venti di bora su tutto il Veneto, facendo calare le temperature su valori invernali con la neve che si porterà a quote di alta collina. Domenica ancora molta instabilità e clima freddo per il periodo.