Previsioni meteo 3-5/06, caldo afoso e temperature oltre i 30° nel week end

SITUAZIONE GENERALE

Una forte spinta dell’alta pressione africana invade tutta l’Italia fino il centro Europa. Saremo interessati da correnti calde e umide. Tuttavia non mancherà qualche temporale sui rilievi. I valori termici che andremo a registrare sul Vicentino saranno quelli tipici del mese di giugno.

VENERDI 3 GIUGNO

La mattina sul Vicentino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio ci saranno delle nubi sparse lungo la fascia prealpina con evoluzioni cumuliformi, associate a qualche rovescio o temporale. Temperature in aumento. Estremi termici in pianura tra 19 e 32°.

SABATO 4 GIUGNO

Inizialmente sarà soleggiato su tutta la provincia. Nelle ore centrali della giornata avremo nubi basse o nebbie lungo i rilievi. La possibilità di precipitazioni sarà comunque bassa. In pianura afa pesante con temperature massime fino a 33°C. Di notte non si scenderà più sotto i 20°.

DOMENICA 5 GIUGNO

Sereno o poco nuvoloso la mattina in pianura. Mentre in montagna la formazioni di nubi sarà rapida. Nel pomeriggio non si escludono temporali sulle Prealpi, localmente forti. Temperature ancora oltre le medie di 2/4°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Ad inizio settimana avremo l’ingresso di aria più fresca da nord ovest, in grado di provocare instabilità anche in pianura, con molta probabilità quindi tornerà la pioggia un po’ ovunque con un deciso calo termico di almeno 5/6°.