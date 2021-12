Previsioni meteo 3-5 dicembre: spruzzate di neve in collina nel fine settimana

Situazione generale

Dopo una breve parentesi soleggiata, correnti instabili e fredde dal nord Atlantico porteranno qualche debole precipitazione nel fine settimana, nevosa fino a quote collinari.

Venerdì 3 dicembre

Ultime nubi nel primo mattino in dissolvimento. Rasserena nel corso della giornata su tutto il vicentino. Clima invernale per correnti fredde settentrionali. Estremi termici in pianura tra 0 e +8°C

Sabato 4 dicembre

Il cielo inizialmente sulla nostra provincia si presenterà sereno o al più poco nuvoloso per velature di passaggio. Dal pomeriggio nubi in aumento da ovest per l’approssimarsi di una debole perturbazione che porterà qualche debole precipitazione sparsa, nevosa oltre i 300/500m. Non si esclude pioggia mista a neve sull’alta pianura vicentina. Sono attesi 0-2mm di pioggia e altrettanti cm di neve oltre i 600m. Temperature in lieve calo.

Domenica 5 dicembre

Inizialmente cielo coperto sul vicentino con deboli precipitazioni, nevose oltre i 400m circa. Tra il pomeriggio e la sera si vedrá qualche parziale schiarita. In pianura cadranno 1-3mm di pioggia e sui rilievi qualche cm di neve dalle quote alto collinari. Temperature stazionarie, in pianura valori compresi tra 2 e 6 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Bel tempo lunedì e martedì con temperature notturne fino a -2/-3 gradi in pianura. Per metà settimana incombe sul nostro territorio un possibile deciso peggioramento con copiose nevicate oltre i 500m. Evoluzione da confermare.