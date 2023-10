Previsioni meteo 3-5 ottobre: caldo in attenuazione ma precipitazioni scarse o nulle

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Una lunga serie di temperature massime ben oltre le medie del periodo, con valori quasi da record. Sul vicentino infatti nel fine settimana si sono registrati 29 gradi in varie località. Correnti più fresche da nord ovest però stanno giungendo sull’arco alpino. Da metà settimana avvertiremo un calo termico di 3/4 gradi ma con precipitazioni scarse o nulle.

Martedì 3 ottobre

Sereno su tutta la provincia con clima mite. Foschie anche dense nel primo mattino sulle pianure del medio e basso vicentino, in diradamento con l’alzarsi del sole. Temperature stazionarie, estremi termici in pianura tra 14 e 27 gradi.

Mercoledì 4 ottobre

Pressione atmosferica in calo. Correnti più fresche da nord ovest portano un blando peggioramento del tempo sull’arco Alpino. Questo determinerà sulla nostra provincia un aumento della copertura nuvolosa con qualche breve precipitazione sulle zone montane nel corso del pomeriggio (1-5 mm di pioggia). In pianura cielo irregolarmente nuvoloso con maggiori aperture sul basso vicentino. Temperature in calo soprattutto nei valori massimi, non si andrà oltre i 23-24 gradi.

Giovedì 5 ottobre

Residua nuvolosità la mattina lungo la pedemontana. Nella seconda parte della giornata rasserena ovunque. Lo zero termico che aveva toccato i 4400m nei giorni scorsi si attesterà attorno i 3500m. Estremi termici in pianura tra 12 e 23 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Anche nel fine settimana l’alta pressione non lascerà il nostro territorio ed avremo un nuovo generale aumento termico. Non sono previste precipitazioni ancora per molto tempo.