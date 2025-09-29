Previsioni meteo 30/09-02/10: irruzione fredda orientale, temperature sotto la norma

Situazione generale

Dopo il tempo perturbato della scorsa settimana che ha interessato il vicentino mantenendo i valori termici bassi, nei giorni scorsi è tornato il sole, aumentando le temperature soprattutto nei valori massimi. Tepore diurno che però ha le ore contate. Infatti una massa d’aria molto fredda dai Balcani si sta portando verso la penisola italiana. Sulla nostra provincia le precipitazioni saranno scarse ma la colonnina di mercurio subirà un brusco calo con valori ben al di sotto delle medie del periodo.

Martedì 30 settembre

Fin dal mattino cielo nuvoloso sul Vicentino. Si tratteranno di nubi basse, nebbie attorno i 500/1000 metri. Mentre più in quota ci saranno schiarite e alternanza di annuvolamenti. Non si escludono brevi e deboli fenomeni. Nel pomeriggio qualche parziale apertura del cielo si vedrà anche in pianura. La sera qualche rovescio sul Vicentino occidentale. Temperature in calo nei valori massimi, non oltre i 16/17 gradi.

Mercoledì 1 ottobre

Giornata che inizierà all’insegna della nuvolosità estesa. Col passare delle ore sarà possibile qualche parziale schiarita sparsa. Tra il tardo pomeriggio e la sera si formerà qualche rovescio sulle Prealpi in movimento verso le alte pianure. Temperature in ulteriore lieve calo. Estremi termici in pianura tra 9 e 15 gradi.

Giovedì 2 ottobre

Le condizioni del tempo sul nostro territorio tenderanno gradualmente a migliorare. Cielo irregolarmente nuvoloso per tutta la giornata con schiarite via via più ampie in pianura. Continua il calo delle temperature. Minime in pianura anche al di sotto degli 8 gradi in caso di rasserenamenti notturni.

Tendenza nel lungo termine

Tempo stabile e soleggiato da venerdì a lunedì, eccezione fatta per la prima mattinata di domenica quando un rapido fronte nord atlantico potrebbe portare precipitazioni sull’alto Vicentino. Le mattinate più fredde saranno venerdì e sabato con minime in pianura comprese tra 4 e 7 gradi. Da sabato pomeriggio temperature in ripresa.

– – – – – –

