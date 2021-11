Previsioni meteo 30/11 – 2/12: qualche breve precipitazione e clima invernale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Correnti dal nord Europa mantengo le temperature su valori tipicamente invernali. A metà settimana un debole peggioramento porterà qualche pioggia in pianura e neve sui rilievi.

Martedì 30 novembre

Sarà una giornata di sole sul vicentino con qualche lieve velatura di passaggio da nord. La mattina ultime raffiche di vento sui rilievi e nelle vallate. Le temperature saranno ancora in diminuzione, sul basso Vicentino minime attorno i -1/-2°C, mentre sull’alto vicentino i valori saranno superiori causa ventilazione notturna. Di giorno clima più gradevole con massime attorno i 9-10°C

Mercoledì 1 dicembre

La mattina del primo giorno d’inverno nel calendario meteorologico, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Brinate diffuse in pianura con valori minimi al di sotto dello zero. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire da ovest, sarà proprio dal vicentino occidentale che in tarda serata arriveranno delle deboli precipitazioni, inizialmente nevose a bassa quota (500-600m) in lieve rialzo in nottata.

Giovedì 2 dicembre

Nel primo mattino avremo le ultime deboli piogge in pianura e fioccate in montagna oltre i 700/900m. Fenomeni che si esauriranno in mattinata. La sera si attiveranno dei rovesci sul Bellunese che andranno a traslare verso il vicentino, quota neve 800m circa. A fine evento sono attesi 3-7mm di pioggia in pianura e altrettanti cm di neve oltre i 1000m. Temperature minime in rialzo, massime in diminuzione.

Tendenza nel lungo termine

Resta molto incerta l’evoluzione del fine settimana quando alcuni passaggi perturbati dal nord Atlantico andranno a lambire la nostra provincia. Nel fine settimana avremo una nuova flessione delle temperature.