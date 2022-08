Previsioni meteo 30 agosto – 2 settembre: nuova fase di instabilità

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Evoluzione generale

Un impulso di aria più umida e fresca in quota, in arrivo da ovest, determinerà una fase di instabilità fino al pomeriggio di mercoledì, con netto calo delle temperature massime. In seguito persisteranno correnti occidentali piuttosto umide, responsabili di residua variabilità e tratti di instabilità soprattutto giovedì e sabato.

Il tempo oggi

Martedì 30 agosto

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Nuvolosità irregolare in aumento a partire dalle zone montane e da quelle occidentali; probabilità di precipitazioni, da locali a sparse anche a carattere di rovescio o temporale, in aumento, dapprima in montagna e verso sera anche in pianura, a partire dalle zone occidentali. Non escluso qualche fenomeno localmente intenso. Temperature diurne stazionarie o in locale leggera variazione.

Tempo previsto

Mercoledì 31 agosto

Tempo instabile: in pianura annuvolamenti più frequenti e consistenti fino alla mattina, probabili maggiori schiarite nel corso del pomeriggio; in montagna molto nuvoloso, salvo parziali schiarite fino al primo mattino.

Precipitazioni. In pianura tra la notte ed il primo mattino probabilità alta (75-100%) di precipitazioni, anche con rovesci e temporali, sparse e discontinue; in seguito fenomeni in diradamento ed esaurimento salvo possibili rovesci o temporali pomeridiani soprattutto sulle zone interne. In montagna probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) nella seconda parte della giornata di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Non si escludono locali temporali intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate) e in caso di maggior persistenza quantitativi di precipitazione localmente consistenti.

Temperature. Minime stazionarie o in locale variazione, massime in contenuta diminuzione.

Venti. In quota deboli occidentali e dalla serata settentrionali; nelle valli variabili. In pianura in prevalenza dai settori settentrionali, di intensità debole, ma in alcune momenti moderati o anche tesi lungo la costa e sulla pianura centro-orientale, soprattutto nella prima metà di giornata. Possibili raffiche in occasione dei temporali.

Mare. Poco mosso, a tratti mosso.

Giovedì 1 settembre



Tempo variabile, a tratti instabile soprattutto nelle ore pomeridiane su zone montane e pedemontane.

Precipitazioni. Probabilità medio-bassa (25-50%), o medio-alta (50-75%) nel pomeriggio sulle zone montane, per precipitazioni locali e sporadiche, anche a carattere di rovescio o occasionale temporale.

Temperature. Stazionarie o in locale diminuzione.

Venti. In quota deboli dai settori settentrionali; nelle valli variabili. In pianura nord-orientali, in intensificazione da deboli fino a moderati, a tratti anche tesi lungo la costa.

Mare. Mosso.

Tendenza Venerdì 2 settembre

Cielo poco o parzialmente nuvoloso, con maggiori addensamenti sulle zone montane al pomeriggio, dove saranno probabili dei piovaschi o rovesci. Variazioni locali nei valori termici con tendenza alla diminuzione, salvo rialzo delle minime in montagna.

Sabato 3 settembre

Annuvolamenti alternati a schiarite, più significative in pianura fino a metà giornata. Possibili precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sulle zone montane e sulla pianura interna. Temperature stazionarie o in locale variazione.

Previsioni a cura di Arpav