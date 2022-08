Scende il prezzo del gas, Europa pronta a un nuovo piano di indipendenza energetica

Il prezzo del gas torna ai livelli di metà agosto, scendendo sotto i 260 euro. Flessione del 5,5% ad Amsterdam, dove le quotazioni si attestano a 257 euro al megawattora, mentre a Londra il prezzo scende a 465 penny al Mmbtu, segnando un meno 26%.

La Commissione Europea annuncia una riforma strutturale del mercato dell’elettricità. Secondo la presidente Ursula Von Der Leyen ci sarà “riforma strutturale di ampia portata del mercato dell’elettricità all’inizio del 2023 tramite uno strumento di emergenza che agisca più rapidamente. Sul tavolo c’è l’opzione di sganciare i prezzi dell’elettricità da quelli del gas”.

L’Unione Europea intanto annuncia misure d’emergenza entro qualche settimana. Secondo un portavoce “Non escludiamo che la proposta possa avvenire prima del Consiglio straordinario. Gli Stati membri hanno forti competenze in materia, dunque bisogna sondare tutte le posizioni”.

L’Europa si dice pronta ad affrontare la crisi energetica, mentre la Russia promette di adempiere gli obblighi. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che “la Germania è ora in una posizione decisamente migliore per far fronte alle minacce provenienti dalla Russia”, ed ha aggiunto che i depositi di gas in Germania sono pieni. Secondo il portavoce del Cremlino Peskov “la Russia rimane un fornitore affidabile di gas per l’Europa”.