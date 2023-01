Previsioni meteo 31/01-02/02, tempo sereno e alta pressione fino al week end

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

L’alta pressione dall’Atlantico si sposta verso l’Europa centro-occidentale. Il Vicentino si troverà a metà strada tra le correnti più miti a ovest e le discese artiche nei vicini Balcani. Avremo quindi bel tempo e temperature altalenanti, soprattutto sui rilievi.

MARTEDI 31 GENNAIO

La mattina il cielo si presenterà sereno su tutta la provincia con forti brinate in pianura. Nel pomeriggio arriveranno delle velature da nord che offuscheranno il sole e manterranno basse le temperature massime.

MERCOLEDI 1 FEBBRAIO

Soleggiato sul Vicentino con poche nubi di passaggio. Freddo nei fondovalle anche a bassa quota per effetto dell’inversione termica con intense gelate notturne. Estremi termici in pianura tra -2 e +8 gradi.

GIOVEDI 2 FEBBRAIO

Altra bella giornata di sole dal clima invernale. In montagna ci sarà un aumento termico di qualche grado, mentre in pianura non ci saranno variazioni di rilievo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tempo stabile anche nel fine settimana. Dopo un lieve aumento termico tra giovedì e sabato, nella giornata di domenica ci sarà un nuovo deciso calo delle temperature per l’arrivo di correnti nord orientali.