Previsioni meteo 4-6 gennaio: tempo instabile con fioccate fino a quote di bassa collina

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Lunedì 4 gennaio

Un minimo depressionario sul mar Ligure determinerà sulla nostra provincia condizioni instabili con cielo nuvoloso per tutta la giornata. La mattina sarà possibile qualche debole pioggia sul basso vicentino. Tra il pomeriggio e la sera un debole impulso perturbato in risalita dall’alto Adriatico porterà fenomeni sparsi ed intermittenti, più probabili sulle aree pedemontane e prealpine. La quota neve sarà in calo verso i 400-500 metri. Sono attesi generalmente 3-8mm di pioggia in pianura e altrettanti cm di neve sopra gli 800 metri. Temperature in lieve calo. Estremi termici in pianura fra 3 e 7°C.

Martedì 5 gennaio

Altra giornata dal cielo grigio con clima freddo. Nella prima mattina sarà molto probabile vedere fenomeni sparsi soprattutto sull’Alto Vicentino, dove la neve cadrà in colline a partire da 400 metri di quota. Le precipitazioni saranno deboli e si esauriranno nel corso della mattinata. Ci sarà una pausa dei fenomeni per qualche ora, poi in serata arriverà da sud un nuovo impulso perturbato con neve inizialmente sopra i 300 metri, in calo la notte fin verso le pianure dove potrebbe anche imbiancare. Temperature ancora in lieve diminuzione.

Mercoledì 6 gennaio