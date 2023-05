Previsioni meteo 5-7/05, massime fino a 25° ma tempo instabile in montagna

SITUAZIONE GENERALE

Un campo di alta pressione sta portando bel tempo e clima mite su tutto il centro-nord Italia con temperature fino a 25 gradi. Un po’ di instabilità pomeridiana in montagna arriverà nel fine settimana quando correnti più fresche da ovest giungeranno al nord est.

VENERDI 5 MAGGIO

Bella giornata di sole in pratica su tutto il Vicentino, con un’ottima visibilità e poche nubi sui rilievi montani. Le temperature sono in aumento con massime a raggiungere i 25 gradi. Lo zero termico salirà oltre i 3.000 metri.

SABATO 6 MAGGIO

Inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia. Da metà giornata sulla fascia prealpina aumenterà la copertura nuvolosa, non si esclude qualche breve rovescio o temporale sulle zone più settentrionali della provincia. Verso sera rasserena ovunque. Estremi termici in pianura tra 12° e 25°.

DOMENICA 7 MAGGIO

Giornata da variabile ad instabile. Mentre in pianura le nubi si alterneranno a schiarite con bassa probabilità di piogge, sulla fascia prealpina invece il rischio di rovesci e temporali sarà alto soprattutto nel pomeriggio-sera. Temperature in lieve calo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

L’instabilità continuerà anche nei primi giorni della prossima settimana con un maggiore coinvolgimento anche delle zone di pianura. Temperature in lieve calo con valori in linea col periodo.