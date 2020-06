Previsioni Meteo 5-7/06. Marcata variabilità, domenica pioggia

VENERDI’ 5 GIUGNO

Dopo il maltempo del giorno precedente, vedremo sul vicentino le ultime precipitazioni all’alba. Già in mattinata si vedranno le prime ampie schiarite, specie in pianura. In montagna non si esclude qualche locale rovescio nel primo pomeriggio. La sera rasserena ovunque. Temperature minime in calo, massime in lieve rialzo, i valori saranno sotto la media del periodo di 3/4°C

SABATO 6 GIUGNO

Soleggiato la mattina, con addensamenti nuvolosi solo lungo la fascia prealpina. Nella seconda parte della giornata le nubi si alterneranno a momenti di sole, le probabilità di qualche locale piovasco sarà bassa. Temperature in leggero aumento. Estremi termici in pianura tra 14 e 26°C