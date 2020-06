Coppa Italia, il governo accoglie le richieste del calcio: semifinali di ritorno anticipate al 12 e 13 giugno

Si avvicina a grandi passi la ripresa del calcio italiano. Il governo Conte ha accolto le richieste del nostro mondo della pedata e il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato: “Le due semifinali di ritorno di Coppa Italia sono state anticipate: si giocheranno il 12 e il 13 giugno. La finalissima il 17 giugno “. Tutte e tre le gare saranno trasmesse dalla Rai visto che la tv pubblica detiene i diritti. Si partirà con Juventus-Milan il 12 giugno (1-1 all’andata a San Siro), poi il 13 andrà in scena Napoli-Inter (1-0 per gli azzurri nell’andata del Meazza). Per le squadre che si qualificheranno per la finale dunque ci sarà un giorno in più per recuperare anche in caso di eventuali tempi supplementari e calci di rigore.

Spadafora ha parlato anche della riforma dello sport. Nella stessa diretta facebook il ministro dello Sport ha aggiunto: “Mercoledi 3 giugno abbiamo fatto un incontro con tutte le forze di maggioranza e oggi ho voluto incontrare tutte le forze di opposizione. Sono stati confronti molto positivi: è giusto fare un discorso che vada al di là dei partiti. Ho voluto incontrare tutti e il lavoro sportivo è stato uno dei temi principali trattati. Tutti condividono il fatto che ci sia attenzione ai lavoratori sportivi. Vi confermo che sarà così nella legge che approveremo entro agosto”.

Gli aiuti economici ai club danneggiati dalla crisi economica causata dal coronavirus. Spadafora a tal proposito ha detto: “Ho firmato un primo decreto: 51 milioni di euro a fondo perduto per le società e le associazioni sportive dilettantistiche. Ci saranno ancora mesi difficili, ma nell’insieme credo si sia fatto abbastanza. Da lunedì prossimo Sport e Salute sarà in grado di inviare i bonifici per le indennità di aprile, maggio e anche marzo per gli operatori dello sport”.

La ripresa degli sport amatoriali. Infine il ministro dello Sport ha reso noto: “Ribadisco l’impegno già preso: nel prossimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri inseriremo la data per la ripartenza dello sport amatoriale. Non vi so dire oggi se si potrà riprendere dal 15 giugno, ma io spero che almeno dalla settimana successiva si possa riprendere l’attività amatoriale degli sport di squadra e degli sport di contatto”. Insomma, dopo il lockdown da Covid-19 stiamo tornando lentamente alla normalità.