Previsioni meteo 5-7 ottobre. Maltempo e deciso calo delle temperature

Situazione generale

Un vortice di bassa pressione centrato sull’alto Tirreno determina condizioni di maltempo sulla nostra provincia, richiamando aria via via più fredda dal centro Europa. Sarà molta la pioggia che cadrà sul vicentino in 48h, come non accadeva da qualche mese. Le temperature torneranno nelle medie del periodo.

Martedì 5 ottobre

Maltempo sull’Alto Vicentino fino a metà mattina. Pioggia diffusa di forte intensità su tutti i rilievi per effetto dello stau. In tarda mattinata ci sarà una pausa delle precipitazioni su tutta la provincia con possibili aperture del cielo in pianura. Nuovo impulso perturbato tra il pomeriggio e la sera su buona parte del territorio, solo il basso vicentino potrebbe rimanere fuori dalle precipitazioni. Temperature in calo, soprattutto nei valori massimi che non supereranno i 18-19°C in pianura.

Mercoledì 6 ottobre

Fenomeni diffusi la mattina su tutta la provincia con correnti fredde in entrata dai settori settentrionali, tanto che potrebbe arrivare la prima spruzzata di neve sulle cime più alte delle prealpi oltre i 2000m. Cessazione dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite la sera. I totali pluviometrici sulla nostra provincia delle 48h precedenti saranno dell’ordine dei 30-60mm in pianura e 60-90mm sulle prealpi. Temperature in ulteriore calo, estremi termici tra 11 e 17°C in pianura

Giovedì 7 ottobre

Rapido miglioramento del tempo già in mattinata con ampi rasserenamenti. Visibilità ottima grazie all’entrata di aria più secca da nord est. Temperature in sensibile calo nei valori minimi, in pianura si toccheranno i 5 / 7°C.

Tendenza nel lungo termine

La pressione sarà in aumento, con essa anche le temperature massime per merito del soleggiamento diurno. Le temperature minime invece rimarranno basse nell’ordine dei 4-6°C in pianura. Bel tempo almeno fino al 11 ottobre.