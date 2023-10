Previsioni meteo 6–8/10, ottobre caldo da record con punte di 30° nel Basso Vicentino

SITUAZIONE GENERALE

Una nuova poderosa spinta dell’alta pressione africana verso l’Europa centro-occidentale porterà l’ennesima ondata di calore fuori stagione in provincia. Stiamo vivendo un periodo con temperature da record, non solo in quota, dove lo zero termico per molti giorni si è mantenuto sopra i 4 mila metri, ma anche in pianura dove ancora ci avvicineremo ai 30 gradi.

VENERDI 6 OTTOBRE

Giornata serena su tutta la provincia con qualche modesta velatura di nuvole. Nel primo mattino solito clima fresco con temperature minime in pianura intorno ai 12 gradi, mentre le massime però saranno in aumento raggiungendo i 25°.

SABATO 7 OTTOBRE

Sarà il giorno del ritorno dell’alta pressione africana, zero termico in quota che schizzerà nuovamente oltre i 4 mila metri. Giornata soleggiata su tutta la provincia berica con le temperature massime a crescere fino a 27 gradi.

DOMENICA 8 OTTOBRE

Giornata da caldo record per il periodo. Sul Vicentino sarà un’altra domenica non solo di sole ma anche dal clima tutt’altro che autunnale. Di notte non si scenderà sotto i 15 gradi, mentre i valori massimi toccheranno i 30 gradi sull’area del Basso Vicentino e i 28 più a nord, nella fascia della Pedemontana.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Per la prossima settimana ci sarà un lieve calo termico, tuttavia le temperature rimarranno ben oltre le medie stagionali. Non si vedono perturbazioni in arrivo sul nostro territorio almeno fino al 14 ottobre.