Previsioni meteo 6-8/12, “stacco” con il sole prima dell’arrivo di nuove perturbazioni

SITUAZIONE GENERALE

Una forte alta pressione è posizionata tra Islanda e Groenlandia. Lasciando libero passaggio alle miti perturbazioni atlantiche verso il Mediterraneo. Contemporaneamente un altro “corridoio” di correnti fredde ed instabili si muove dalla Scandinavia verso le Alpi. Questo determinerà ancora un tempo molto movimentato sul Vicentino con altri impulsi perturbati e brevi schiarite.

MARTEDI 6 DICEMBRE

In mattinata saranno presenti delle nebbie in pianura, più probabili sul Medio-Basso Vicentino che si diraderanno nel corso della giornata. Bel tempo in montagna con poche nubi. Temperature minime in calo con rischio brinate laddove non ci sarà la nebbia.

MERCOLEDI 7 DICEMBRE

Giornata soleggiata in particolare sull’Alto Vicentino. Alta probabilità invece di nebbia prevista la mattina sulle zone di pianura. Temperature in lieve calo. Estremi termici in aree pianeggianti che oscillano tra 0 e 11 gradi.

GIOVEDI 8 DICEMBRE

La mattina cielo parzialmente nuvoloso con nubi via via più compatte in arrivo da sud. Il tempo andrà peggiorando la sera quando una perturbazione atlantica arriverà nella notte portando piogge diffuse, di moderata intensità e neve copiosa anche sotto i 1.000 metri di quota. Temperature stazionarie.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Nel fine settimana un minimo depressionario centrato sul centro-nord Italia porterà ancora maltempo sul Vicentino. Inizialmente sabato porterà piogge intermittenti con correnti miti di scirocco, mentre domenica i venti ruoteranno da nord con deciso calo termico e neve anche a quote collinari.