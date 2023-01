Previsioni meteo 6-8 gennaio: verso un deciso cambiamento del tempo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Il clima mite e stabile che ci accompagna dal 17 dicembre ha ormai le ore contate. Una profondo minimo depressionario posizionato in Irlanda spinge verso il centro Europa varie perturbazioni atlantiche. Una di questa porterà un importante peggioramento anche sul nord Italia e quindi sulla nostra provincia con precipitazioni abbondanti e un deciso calo termico.

Venerdì 6 gennaio

Per tutta la giornata cielo grigio per nubi basse o nebbia in pianura. Sui rilievi, generalmente oltre i 1.000 metri cielo sereno e clima molto mite.

Temperature stazionarie, estremi termici in pianura tra 5 e 10 gradi.

Sabato 7 gennaio

Giornata che sostanzialmente ricalcherà la precedente. Unica nota, lo zero termico tenderà a calare dai 2.500 ai 2.000 metri circa.

Domenica 8 gennaio

Già nel primo mattino il cielo sarà ovunque coperto. In tarda mattinata arriveranno le prime deboli precipitazioni sull’Ovest Vicentino che nel corso del pomeriggio andranno interessare tutta la provincia.

La neve cadrà in montagna inizialmente dai 1.400/1.500 metri.

La sera i fenomeni andranno intensificarsi con quota neve in calo verso i 1.200 metri.

Entro mezzanotte sono previsti 20/25 millimetri di pioggia sulle pedemontane e altrettanti centimetri di neve fresca oltre i 1.600 metri.

Tendenza nel lungo termine

Anche lunedì il tempo sarà instabile, a tratti perturbato, con un rinforzo dei venti da nord e la neve che a fine evento avrà imbiancato le Prealpi fino a 1.000 metri circa.

Bel tempo martedì e mercoledì con il ritorno delle brinate notturne in pianura.

È possibile che un altra perturbazione venga a farci visita tra giovedì e venerdì.