Previsioni meteo 7-9/04, tempo soleggiato ma con temperature minime da inverno

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Un fronte freddo in transito sul Vicentino ha portato qualche locale precipitazione e molto vento dai quadranti settentrionali. Vento che andrà gradualmente attenuarsi nei prossimi giorni favorendo però un calo delle temperature specie nei valori minimi, tanto che in alcune località di pianura si toccheranno gli zero gradi o si andrà leggermente sotto.

MERCOLEDI 7 APRILE

La mattina il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con ventilazione ancora sostenuta da nord. Col passare delle ore schiarite sempre più ampie a partire dalle Prealpi. Dal pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia. Clima rigido per il periodo. Estremi termici in pianura tra 0 e 13°.

GIOVEDI 8 APRILE

Bella giornata di sole sul Vicentino dall’ottima visibilità dato il basso tasso di umidità nell’aria. Si vedranno estese brinate nel primo mattino anche in pianura con temperature che potranno toccare i -1°. Valori massimi invece in lieve aumento fino a 14-15°.

VENERDI 4 APRILE

Continua la fase di bel tempo con temperature lievemente sotto la norma del periodo, specie nelle ore notturne. Estremi termici tra +1 e +16°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Dalla serata di sabato vedremo un netto peggioramento del tempo che proseguirà probabilmente fino all’inizio della prossima settimana. Cadrà molta pioggia in pianura e neve a quote medie in montagna.