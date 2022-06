Previsioni meteo 7-9/06, fronte temporalesco in transito poi tornano sole e caldo

SITUAZIONE GENERALE

Un rapido fronte temporalesco da ovest sarà in transito sulla nostra provincia nella giornata di martedì. A seguire l’alta pressione tornerà ad impadronirsi del nostro territorio con giornate più stabili e un aumento delle temperature, con valori ben oltre le medie stagionali.

MARTEDI 7 GIUGNO

Inizialmente cielo irregolarmente nuvoloso sul Vicentino occidentale, più soleggiato su quello orientale. Nel corso della mattinata rapido aumento della copertura nuvolosa con primi rovesci e temporali ad iniziare dalla Val Chiampo, Valle dell’Agno e Val Leogra. Fenomeni in estensione a tutto il Vicentino entro il primo pomeriggio. I temporali potranno essere anche forti con locali grandinate e vento sostenuto. Sono attesi generalmente dai 10 ai 40 mm di pioggia. Verso sera ampi rasserenamenti ad iniziare da ovest. Temperature massime in sensibile diminuzione, non oltre i 23/24 gradi in pianura.

MERCOLEDI 8 GIUGNO

Bella giornata di sole su tutta la provincia. Visibilità ottima grazie alla bassa umidità nell’aria. Poche ed innocue nubi pomeridiane lungo la fascia prealpina. Temperature in rialzo con punte massime di 29-30°.

GIOVEDI 9 GIUGNO

Tempo soleggiato ovunque la mattina. Nel pomeriggio ci sarà dell’attività cumuliforme sulle pedemontane in grado di provocare qualche locale rovescio o temporale di breve durata. In pianura difficilmente ci saranno delle precipitazioni. Temperature in ulteriore lieve aumento.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tra venerdì e domenica una poderosa ondata di calore porterà tempo stabile su sul Vicentino con afa in aumento e temperature massime fino a 33 gradi. Zero termico oltre i 4000 metri.