Pullman con turisti tampona un tir: ferito l’autista incastrato in cabina di guida – VIDEO

Tre i mezzi pesanti coinvolti nell’incidente avvenuto stamattina sull’autostrada A4 tra gli svincoli di Vicenza Est e Ovest, con allarme lanciato al servizio d’emergenza alle 7.40: si tratta di due autoarticolati per il trasporto merci e di una corriera turistica con a bordo 19 visitatori provenienti dalla Serbia, tutti praticamente illesi. Altrettanto non si può dire però per l’autista del pullman, estratto dalla cabina di guida grazie al lavoro dei vigili del fuoco e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo.

L’incidente, un tamponamento a tre veicoli in marcia in direzione Milano nel territorio del comune capoluogo berico, si è verificato nel tratto che precede le gallerie sotto i colli. Lo scontro, particolarmente violento tra l’autobus e uno dei due camion come testimoniano le immagini del comando provinciale del 115, ha provocato anche il blocco del traffico in A4 a metà mattinata fino alla conclusione dei soccorsi.

La carreggiata, inoltre, era cosparsa di rottami, rimossi grazie all’aiuto del personale della società di gestione del tratto autostradale, mentre risultano in corso alle 10.30 di lunedì le operazioni di rimozione della corriera turistica, rimasta in panne dopo l’urto. Sul posto, oltre a vigili del fuoco di Vicenza e personale sanitario e di supporto tecnico, anche la Polstrada. L’incidente è avvenuto tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest, e non è stato agevole liberare l’autista rimasto incastrato nell’abitacolo, con parabrezza distrutto dall’impatto, mentre i due autotrasportatori non avrebbero riportato alcuna ferita.

I pompieri vicentini intervenuti con due squadre hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il malcapitato guidatore proveniente dalla Serbia e diretto a Bolzano, non senza difficoltà, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici. Lunghe le code formatasi in direzione Milano per il sinistro e in direzione Venezia a causa dei curiosi di turno. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. Sono ora in corso le operazioni di rimozione del pullman da parte del soccorso stradale.