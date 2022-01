Previsioni meteo 7-9/1, clima invernale senza precipitazioni di rilievo nel Vicentino

SITUAZIONE GENERALE

La prima perturbazione dell’anno ci ha lasciato con buoni quantitativi di pioggia in pianura e neve in montagna, fino a 40-50 centimetri sulle cime più alte del Vicentino. Correnti fredde dai quadranti settentrionali mantengono basse le pianure anche di giorno, nonostante il soleggiamento

VENERDI 7 GENNAIO

La mattina il cielo si presenterà sereno su tutta la provincia. Clima rigido con estese gelate anche in pianura. Dal tardo pomeriggio assisteremo a degli innocui passaggi nuvolosi da ovest. Visibilità ottima per merito delle correnti secche da nord. Temperature in calo, estremi termici in pianura tra -1 e +8°.

SABATO 8 GENNAIO

Nella prima parte della giornata avremo un bel sole su tutto il territorio, anche se nel primo mattino le temperature saranno piuttosto rigide, fino a -2/-3° in pianura. Nel pomeriggio-sera a partire dal Vicentino occidentale giungeranno delle nubi per l’approssimarsi di una perturbazione sulle Alpi. Temperature in ulteriore lieve calo.

DOMENICA 9 GENNAIO

Cielo per lo più nuvoloso la mattina. Non si escludono fioccate o leggere imbiancate sui monti fino a bassa quota, qualche fiocco potrebbe arrivare anche in pianura. Schiarite nel pomeriggio con sole offuscato da nubi alte e sottili. Temperature minime in lieve rialzo, massime in diminuzione. Zero termico a 700 metri.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Il clima si manterrà rigido e stabile anche per l’inizio della prossima settimana. Da mercoledì ci sarà un aumento delle temperature sui rilievi per l’avvicinarsi dell’alta pressione sul centro Europa. Attualmente non si vedono precipitazioni in arrivo almeno fino il 15 gennaio.