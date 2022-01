Campionato col Covid: il Milan piega la Roma. Pari tra Juve e Napoli

Massimo campionato di calcio mutilato dal Covid. Il girone di ritorno della Serie A infatti è cominciato nel peggiore dei modi: 4 partite del 20° turno previsto nella giornata dell’Epifania, non si sono disputate a causa della positività di tanti calciatori. Non sono andate in scena: Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia e Bologna-Inter.

Il Milan comincia nel migliore dei modi il 2022. A San Siro i rossoneri battono 3-1 la Roma. La squadra di Pioli parte forte ma trova il vantaggio solo grazie a un’invenzione del Var Aureliano che segnala all’arbitro Chiffi un presunto tocco di mano di Abraham in area romanista. Nemmeno le immagini riescono a fare chiarezza sull’episodio. Bulimia da Var tutta italiana. Dal dischetto Giroud trasforma.

Bambola della difesa giallorossa e Messias raddoppia. La squadra di Mourinho riapre il match al 40′ con un tocco di Abraham. Ma nel secondo tempo la Roma non è praticamente mai pericolosa e Leao chiude il conto all’82’ in contropiede. Poi, in pieno recupero, Rui Patricio para un rigore a Ibrahimovic. Gli ospiti chiudono la gara in 9 uomini per le espulsioni di Karsdorp e Mancini: brutte tegole in vista di Roma-Juventus di domenica.

Finisce 1-1 Juventus-Napoli posticipo della 20° giornata. Nel primo tempo ospiti in vantaggio con Mertens. Nella ripresa pareggia Chiesa. Nonostante le numerose assenze, buona prestazione dei partenopei di Spalletti, assente anche lui causa Covid. Mentre, Rrahmani, Lobotka e Zielinski messi in quarantena dall’Asl di Napoli 2 perché sprovvisti della terza dose e a contatto con soggetti positivi, hanno giocato regolarmente. Un fatto che avrà strascichi polemici.

Il Cagliari riapre del tutto la lotta per non retrocedere. La squadra di Mazzarri vince 2-1 in casa della Sampdoria e torna a sperare nella salvezza. Soprattutto perché lo Spezia cade 2-1 in casa contro il Verona. Muove la classifica anche il Genoa: 1-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Completa il quadro il rocambolesco 3-3 dell’Olimpico tra Lazio e Empoli.