Previsioni meteo 7-9/11, altre piogge abbondanti in arrivo e neve a quote medie

SITUAZIONE GENERALE

Dopo un settembre e una prima metà di ottobre avara di piogge con alte pressioni di stampo estivo che non lasciavano spazio a cambiamenti del tempo, ora sembra che la situazione si sia sbloccata. Un “treno” di perturbazioni atlantiche ci accompagna da metà mese e sembra continuare ancora per parecchi giorni. L’imminente peggioramento del tempo che sta arrivando sulla nostra provincia porterà un carico di pioggia in 48 ore equivalente in molte località del nostro territorio alla pioggia media mensile.

Negli ultimi 10 giorni sull’alto Vicentino sono caduti 200 mm di pioggia, il terreno è ormai saturo. Nelle prossime 48 ore sono previsti picchi fino a 150 mm sulle pedemontane. E’ concreta quindi la possibilità di allagamenti, smottamenti, esondazioni di piccoli corsi d’acqua. Il Bacchiglione a Vicenza che il 27 ottobre aveva toccato i 190 cm, potrebbe superare i 3 metri nella giornata di martedì. Valori sicuramente non preoccupanti per la città che ricorda gli oltre 6 metri dell’alluvione avvenuta 13 anni fa (il 1 novembre 2010).

MARTEDI 7 NOVEMBRE

Mattinata dal cielo variabile sul Vicentino. Le nubi più compatte le ritroveremo sull’arco prealpino. Tra il pomeriggio e la sera la nuvolosità sarà in aumento con qualche rovescio di passaggio sui rilievi e alte pianure. Quota neve 1.600 metri. Temperature massime in calo con valori non oltre i 15 gradi in pianura.

MERCOLEDI 8 NOVEMBRE

Sarà una bella giornata di sole con poche nubi pomeridiane in montagna. Tuttavia lo zero termico in quota sarà in calo e con esso anche le temperature minime in pianura che torneranno intorno ai 4-5 gradi.

GIOVEDI 9 NOVEMBRE

La mattina poco nuvoloso per velature. Da metà giornata le nubi si faranno via via più compatte per l’approssimarsi di una perturbazione atlantica che porterà nuove precipitazioni dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata. Sono attesi generalmente 10-15 mm di pioggia in pianura con punte di 20 mm su ovest Vicentino. In montagna la neve cadrà dai 1.200/1.400 metri. Fino a 15-20 cm di neve fresca oltre i 1.600 metri. Temperature in lieve calo, estremi termici in pianura compresi fra 3 e 13 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Rapido miglioramento nella giornata di venerdì. Il tempo nel weekend sarà molto buono con ampi spazi soleggiati e clima diurno gradevole, mentre la notte non si escludono brinate anche in pianura. Non sono previsti altri peggioramenti del tempo almeno fino al 15 novembre.